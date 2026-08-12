Ретропоезд доставит гостей на военно-исторический фестиваль в Новгородской области

Фото: МАХ/"РЖД – Российские железные дороги"

Ретропоезд № 937/938 на паровозной тяге доставит 15 августа в Новгородскую область гостей на 12-й военно-исторический фестиваль "Забытый подвиг – Вторая Ударная армия", сообщила пресс-служба РЖД.

В этом году, помимо традиционных интерактивных выставок, экспозиции музея Тесовской узкоколейной железной дороги и выступлений музыкантов, зрители увидят два эпизода военно-исторической реконструкции, в которых примут участие около 400 реконструкторов.

Поезд отправится из Чудова в 08:10, сделает остановку в Великом Новгороде в 09:52 и прибудет на станцию Рогавка в 11:57. Обратно состав уйдет в 18:20 и вернется в Чудово в 22:25, с остановкой в Великом Новгороде в 19:33.

Вагоны стилизованного "Рускеальского экспресса" создадут атмосферу путешествия в прошлое. От станции Рогавка до фестивальной площадки и обратно гостей будут бесплатно доставлять автобусы. Расписание составлено так, чтобы все успели принять участие в мероприятиях и вечером вернуться обратно.

Для пассажиров из Москвы и Санкт-Петербурга предусмотрена удобная стыковка ретропоезда со скоростными "Сапсанами" и "Аврорами", а также другими поездами дальнего следования.

Билеты можно приобрести на сайте РЖД, в веб-приложении, в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" и в кассах. При онлайн-покупке необходимо указать маршрут: Чудово – Чудово (тур) или Великий Новгород – Великий Новгород (тур).



Ранее сообщалось, что между Москвой и Казанью запустят дополнительные двухэтажные поезда. Они будут курсировать с 14 августа по 29 сентября. В 11-вагонный состав включены купе и СВ. При этом в вагоне-купе предусмотрен класс обслуживания 2К, в СВ – 1Ф. Поезд будет проезжать такие города, как Арзамас, Муром и Канаш.

