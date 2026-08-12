Приложение Wildberries снова доступно в App Store в США

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Приложение маркетплейса Wildberries снова доступно для скачивания и обновления в магазине App Store в США. Об этом сообщила пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ (RWB).

Ранее приложение пропало из App Store в Штатах. При этом ранее скачанная версия работала.

До этого приложение "Ozon Банк" пропало из магазина Google Play. Однако в App Store оно все еще доступно. В российской компании сообщили, что все загруженные до этого приложения работают штатно. Там добавили, что скачать сервис можно через сайт банка. Кроме того, доступна веб-версия в браузере.

В "Ozon Банке" напомнили, что введенные в отношении банка санкции никак не влияют на его работу. Клиенты, как и раньше, могут переводить деньги, совершать платежи и другие операции в России. Там заверили, что все денежные средства находятся в сохранности.

