Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 августа, 13:17

Технологии

Приложение "Ozon Банк" удалили из Google Play

Фото: ТАСС/Александр Мелехов

Приложение "Ozon Банк" пропало из магазина Google Play. При попытке найти его пользователю показывается только приложение маркетплейса.

Однако в магазине App Store "Ozon Банк" все еще доступен.

Как рассказали РИА Новости в "Ozon Банке", все загруженные до этого приложения работают штатно. Там добавили, что скачать сервис можно через сайт банка, следуя инструкции. Кроме того, доступна веб-версия в браузере.

В пресс-службе напомнили, что введенные в отношении банка санкции никак не влияют на его работу. Клиенты, как и раньше, могут переводить деньги, совершать платежи и другие операции в России. Там заверили, что все денежные средства находятся в сохранности.

Ранее из App Store был удален сервис "Яндекс Пэй". В компании призвали пользователей не удалять его со смартфонов, так как уже скачанная версия продолжает работать. При этом в каталоге Google Play приложение доступно.

Читайте также


технологии

Как покупная еда становится смертельно опасной из-за инородных тел?

Чаще всего происшествия с едой случаются на производстве

Читать
закрыть

Почему треш-стримы продолжаются даже после запрета в РФ?

Эксперты уверены: даже страх применяемых мер остановит не всех

Читать
закрыть

Как устроен рынок платных помощников в Москве?

Отстоять очередь поможет трамидатор, а чтобы решить вопросы в городе можно найти "своего человека"

Стоимость простых поручений обычно начинается от 500–1 000 рублей в час

Читать
закрыть

Чем идентификация грибов при опасен сбор и помощи нейросетей?

Эксперты уверены: большую часть видов ИИ не определит

Среди зонтиков есть ядовитые виды, которые не распознаются по внешнему виду

Читать
закрыть

Как снизить риск меланомы и не пропустить первые признаки?

Для профилактики важно использовать SPF и быть осторожными у воды

Читать
закрыть

Как не просчитаться при выборе глэмпинга для отдыха?

При выборе стоит зайти в Реестр средств размещения, изучить сайт и почитать отзывы

Важно смотреть и на масштаб

Читать
закрыть

К чему приведет удаление сервисов "Яндекса" из AppStore?

Эксперты считают действия Apple конкурентной борьбой против российских разработчиков

Под удар попадут те программы, которые популярны в РФ и имеют западные альтернативы

Читать
закрыть

Почему россияне заразились "зудом купальщика" на озере Тургояк?

Эксперты уверены: все дело в водоплавающих птицах и животных

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика