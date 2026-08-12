Приложение "Ozon Банк" удалили из Google Play

Фото: ТАСС/Александр Мелехов

Приложение "Ozon Банк" пропало из магазина Google Play. При попытке найти его пользователю показывается только приложение маркетплейса.

Однако в магазине App Store "Ozon Банк" все еще доступен.

Как рассказали РИА Новости в "Ozon Банке", все загруженные до этого приложения работают штатно. Там добавили, что скачать сервис можно через сайт банка, следуя инструкции. Кроме того, доступна веб-версия в браузере.

В пресс-службе напомнили, что введенные в отношении банка санкции никак не влияют на его работу. Клиенты, как и раньше, могут переводить деньги, совершать платежи и другие операции в России. Там заверили, что все денежные средства находятся в сохранности.

Ранее из App Store был удален сервис "Яндекс Пэй". В компании призвали пользователей не удалять его со смартфонов, так как уже скачанная версия продолжает работать. При этом в каталоге Google Play приложение доступно.

