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16 июля, 15:48

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Аналитик Муртазин: RuStore тоже могут удалить из магазина приложений Google

RuStore могут удалить из магазина приложений Google

Фото: 123RF.com/benjamas11

RuStore тоже могут удалить из магазина приложений Google. Таким мнением в беседе с Москвой 24 поделился основатель и ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Он пояснил, что компания Google контролирует Play Store и систему Android.

"Соответственно, в 2027 году изменение правил будет диктовать то, что компания оставляет за собой право, это уже есть в лицензионном соглашении с пользователями, удалить вредоносные приложения, по их мнению вредоносные, с любого устройства, даже уже установленные", – напомнил аналитик.

Муртазин добавил, что компания также может не допускать приложения в какой-либо магазин, который не авторизован в Google. Таким образом, если Google решил, что уже установленный RuStore на Android-смартфоне вреден, "вы просто проснетесь, и там не будет RuStore". При этом загрузить и поставить его будет невозможно, полагает специалист.

В начале июня из российского маркета App Store исчез мессенджер МАХ, из-за чего push-уведомления перестали появляться на устройствах Apple. Американская компания тогда объяснила свое решение необходимостью соблюдения санкционных правил.

Спустя время в App Store также стали недоступны приложения VK, включая "ВКонтакте", "Дзен", "VK Мессенджер", VK Video, "Одноклассники", Mail.ru и другие. Представители VK сочли действия Apple необоснованными и неприемлемыми.

Позднее Евросоюз ввел санкции против VK, владеющей не только "ВКонтакте" и "Одноклассниками", но и рядом других отечественных сервисов.

16 июля приложения VK, MAX, "Одноклассники" и Mail.ru исчезли из Google Play. Также у некоторых пользователей приложение "ВКонтакте" пропало из Huawei AppGallery. Кроме того, из каталога Google Play были удалены другие принадлежащие российскому холдингу VK приложения.

Приложения "ВКонтакте" и МАХ исчезли из Google Play

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