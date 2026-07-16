На западе Москвы мужчина ударил прохожую по голове бутылкой и надругался над ней

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

В Москве задержали мужчину, подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении девушки. Об этом сообщили в столичном управлении Следственного комитета.

Инцидент произошел в парковой зоне вблизи Никулинского проезда. Согласно версии следствия, злоумышленник ударил девушку пакетом со стеклянной тарой по голове, после чего, угрожая убийством, совершил насильственные действия сексуального характера. Потерпевшая сразу обратилась в правоохранительные органы.

В отношении местного жителя 1979 года рождения возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 132 УК РФ. Он задержан.

Ранее во Флориде полиция нашла пропавшую 17-летнюю школьницу в шкафу спальни 30-летнего зарегистрированного насильника Алексиса Диаса-Толедо. Мужчина сначала заявил, что не видел девушку несколько дней, и отказался впустить полицию, однако правоохранители все же проникли в жилище и обнаружили подростка.

Мужчина был зарегистрирован как насильник в 2014 году после тяжкого преступления.