18 декабря, 16:26

Metro: в США найдена живой женщина, которая 42 года числилась пропавшей

Пропавшая в США девочка найдена живой спустя 42 года

Фото: wlky.com

Пропавшая 42 года назад девочка найдена живой в США. Об этом сообщает газета Metro.

По данным властей штата Кентукки, в 1983 году мать девочки, Дебра Ньютон, забрала с собой трехлетнюю Мишель Мари Ньютон и уехала в Джорджию. Затем отец девочки, Джозеф Ньютон, прибыл в этот же штат, но так и не смог найти пропавших супругу и дочь. Затем женщина позвонила ему в последний раз и исчезла.

Дело о похищении в итоге было закрыто в 2000 году из-за невозможности связаться с отцом, поэтому похищенную девочку исключили из базы пропавших детей в 2005 году. Но по запросу ее родственников расследование было возобновлено в 2016 году.

Вскоре полицейские выяснили, что супруга Ньютона появилась во Флориде под другим именем. В 2023 году правоохранители узнали ее местожительство и арестовали на территории пенсионного комплекса во Флориде. Все это время женщина жила под именем Шэрон Нили.

Позже полицейские сообщили Ньютон, что она является пропавшей без вести. Женщина была шокирована тем, что проживала всю жизнь под чужим именем. После этого было организовано ее воссоединение с отцом. Супругу мужчины позже арестовали, но освободили под залог, который внес один из членов семьи.

Ранее жительница американского штата Висконсин Одри Бакберг, которая пропала более 60 лет назад, была найдена живой. Женщина исчезла еще в 1962 году, когда ей было 20 лет. При этом у нее было двое детей. Выяснилось, что она покинула штат по своему желанию. По данным журналистов, причиной ее ухода мог стать жестокий муж.

