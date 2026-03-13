13 марта, 19:02Спорт
ФК ЦСКА оштрафован на 1 млн рублей за инцидент с Кордобой в матче Кубка России
Фото: ТАСС/"Бизнес Online"/Сергей Елагин
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) назначил московскому клубу ЦСКА штраф в размере 1 миллиона рублей за инцидент с колумбийским нападающим "Краснодара" Джоном Кордобой. Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц, его слова передает пресс-служба союза.
Инцидент произошел в первом матче полуфинала пути Российской Премьер-лиги (РПЛ) Кубка России. Предварительно, игроки "Краснодара" Эдуард Сперцян и Валентин Пальцев после встречи с ЦСКА обвинили фанатов московского клуба в расизме по отношению к колумбийцу.
Ранее Валерий Карпин, который являлся главным тренером сборной России и московского "Динамо", отреагировал на заявления главы Федерации гандбола России Сергея Шишкарева, который предложил штрафовать спортсменов за нецензурную лексику во время матчей.
По словам Карпина, мат – сопутствующее обстоятельство во время футбольного матча. Он отметил, что если его запретить, то никто не станет играть в футбол.
