ФК ЦСКА оштрафован на 1 млн рублей за инцидент с Кордобой в матче Кубка России

Фото: ТАСС/"Бизнес Online"/Сергей Елагин

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) назначил московскому клубу ЦСКА штраф в размере 1 миллиона рублей за инцидент с колумбийским нападающим "Краснодара" Джоном Кордобой. Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц, его слова передает пресс-служба союза.

Инцидент произошел в первом матче полуфинала пути Российской Премьер-лиги (РПЛ) Кубка России. Предварительно, игроки "Краснодара" Эдуард Сперцян и Валентин Пальцев после встречи с ЦСКА обвинили фанатов московского клуба в расизме по отношению к колумбийцу.

Ранее Валерий Карпин, который являлся главным тренером сборной России и московского "Динамо", отреагировал на заявления главы Федерации гандбола России Сергея Шишкарева, который предложил штрафовать спортсменов за нецензурную лексику во время матчей.

По словам Карпина, мат – сопутствующее обстоятельство во время футбольного матча. Он отметил, что если его запретить, то никто не станет играть в футбол.

