Главный тренер сборной России Карпин заявил, что в футболе нельзя запрещать мат

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мат – сопутствующее обстоятельство во время футбольного матча, заявил в интервью ТАСС главный тренер сборной России и московского "Динамо" Валерий Карпин.

До этого глава Федерации гандбола РФ Сергей Шишкарев сообщил, что спортсменов будут штрафовать за нецензурную лексику во время матчей.

Карпин отметил, что если мат будет запрещен, то никто не станет играть в футбол. По его словам, иногда во время матчей он и сам хочет выругаться матом на судью. Но и в итоге приходится останавливаться, потому что можно получить карточку, заявил тренер.

"Я и сам иногда думаю, когда мат проскакивает в трансляции, что можно было бы поспокойнее. Но себя в этот момент не контролируешь", – поделился Карпин.

Ранее Владимир Путин заявлял, что мат остается частью русского языка. При этом, по его словам, бороться с его употреблением необходимо через повышение общей культуры.

Кроме того, президент согласился со словами актрисы Екатерины Гусевой, назвавшей матерные выражения "антимолитвой".

