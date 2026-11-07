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07 ноября, 23:04

Общество

Москвичей предупредили о заморозках поздним вечером 7 ноября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина​

В Москве ожидается понижение температуры воздуха до отрицательных значений после 22:00 7 ноября. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства в MAX.

В департаменте призвали автомобилистов быть более внимательными на дорогах и строго соблюдать скоростной режим и дистанцию. Кроме того, "желтый уровень" погодной опасности объявили в столице и Подмосковье из-за гололедицы.

Период предупреждения действует с 21:00 7 ноября до 09:00 8 ноября. В Гидрометцентре добавили, что ночью и утром местами возможна изморозь.

Между тем настоящая русская зима придет в столицу только в декабре. В выходные, 7–8 ноября, в темное время суток температура опустится до минус 1–3 градусов, а на дорогах образуется лед толщиной 2–5 миллиметров. Сверху его может припорошить снегом слоем около 1 сантиметра.

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