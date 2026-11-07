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07 ноября, 17:35

Общество

Потепление и небольшие осадки ожидаются в Москве на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы​

На следующей неделе в Москве ожидается потепление до 6 градусов и небольшие осадки в виде дождя со снегом. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

"Температурный фон новой недели в регионе вернется в третью декаду октября", – написал Леус.

Синоптик отметил, что положительная температурная аномалия составит 1–3 градуса. В понедельник, 9 ноября, погодой в столице будет управлять барический гребень с юго-запада. В облаках появятся прояснения, осадков не ожидается, а днем температура постепенно повысится до 4–6 градусов тепла. Ночью вернутся слабые заморозки.

Во вторник, 10 ноября, антициклональный гребень сохранит довольно облачную, но сухую погоду. После полудня столбики термометров покажут 3–5 градусов, что на пару градусов выше средних многолетних значений.

В середине недели Москва останется под влиянием периферии антициклона, но окажется в его северной части. Вероятность осадков будет минимальной, дневной максимум составит 3–5 градусов.

В четверг, 12 ноября, столица окажется на пути теплого атмосферного фронта с северо-запада. Небо затянут плотные облака, пройдут небольшие осадки – снег перейдет в дождь. После полудня ожидается 2–4 градуса тепла.

В конце рабочей недели Москва окажется в теплом секторе циклона. Будет облачно, пройдут дожди, ночью с мокрым снегом. Вместо начала зимы со среднесуточной нулевой температурой показания термометров окажутся на 3–4 градуса выше "зимней" отметки: днем воздух прогреется до 4–6 градусов тепла.

Настоящая русская зима придет в столицу только в декабре. В выходные, 7–8 ноября, в темное время суток температура опустится до минус 1–3 градусов, а на дорогах образуется лед толщиной 2–5 миллиметров. Сверху его может припорошить снегом слоем около 1 сантиметра.

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