Солнце в Москве светило почти на 50 часов больше нормы в октябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

В октябре солнце в Москве светило 121 час при норме 74 часа. Об этом сообщила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале, ссылаясь на данные метеорологической обсерватории МГУ.

Месяц выдался сухим и солнечным, но рекордным не стал: максимум по числу часов солнечного сияния по-прежнему удерживает 2005 год с показателем 149 часов. Октябрь 2026 года занял второе место.

По словам Поздняковой, в ноябре в столичных широтах солнце светит в среднем всего 32 часа, однако показатели сильно разнятся по годам. В 2006 году солнечного сияния было 8 часов, а в 2018 году – 67 часов, отметила специалист.

Ранее в столице зафиксировали первый в сезоне снег. Кроме того, временный снежный покров наблюдался на метеостанции подмосковного Дмитрова. Синоптики допускают, что выпавший снег окончательно растает в начале следующей недели.

