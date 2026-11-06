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06 ноября, 09:30

Происшествия

Директор батутного центра в Новосибирске приговорен к 3 годам условно за травмы 46 детей

Фото: МАХ/"Прокуратура Новосибирской области"

Суд в Новосибирске вынес приговор директору семейно-развлекательного центра с батутами, где 46 несовершеннолетних посетителей получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры и СУ СК России по области.

По данным ведомств, в период с мая 2021 по июнь 2023 года злоумышленник оказывал небезопасные услуги по прыжкам на батуте и катанию с горки, в том числе детям младше шести лет. В результате пострадали 46 несовершеннолетних в возрасте от 2 до 12 лет. Они получили компрессионные переломы позвонков и ушибы.

Установлено, что подсудимый не соблюдал требования безопасности, которые предъявляются к батутному комплексу и горке, а к занятиям по прыжкам на батуте привлек инструкторов-консультантов без нужной спортивной и профессиональной квалификации.

Мужчину признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ему назначили три года лишения свободы условно. Испытательный срок составит 2 года. Дополнительно взыскан штраф в размере 300 тысяч рублей.

Ранее в России предложили запретить деятельность коммерческих батутных центров. Общественный совет при Роспотребнадзоре указал, что дети все чаще травмируются из-за батутов. Педиатры также утверждают, что невозможно "безопасно" прыгать на батуте – от травм не спасают даже специальные сетки и маты.

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