Самолет с отказавшим двигателем сел в иркутском аэропорту

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Самолет с отказавшим двигателем приземлился в аэропорту Иркутска. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

По данным ведомства, воздушное судно следовало из Талакана в Иркутск. На подлете к городу отказал один из двигателей. Посадка в аэропорту прошла благополучно. Экипаж и пассажиры не пострадали, повреждений у судна нет.

Следователи организовали проверку. Они устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. По итогам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

Ранее самолет авиакомпании "Победа" выполнял технический перегон из Минска в Москву. Во время полета возникла неисправность одного из двигателей, из-за чего судно приземлилось в аэропорту Внуково. При этом компания опровергла информацию СМИ о том, что на борту были пассажиры.