Самолет рейса Ереван – Минводы вернулся в аэропорт вылета по техпричине

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Самолет авиакомпании "Азимут", выполнявший рейс А46030 из Еревана в Минеральные Воды, вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с системой кондиционирования. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя компании.

Уточняется, что воздушное судно благополучно приземлилось. Пассажиров отправят на резервном самолете, он готовится к вылету. Севший борт будет внимательно осмотрен специалистами.

Об инциденте стало известно 29 октября. Самолет подал сигнал бедствия примерно через 20 минут после начала полета.

До этого самолет американской авиакомпании United Airlines вернулся в аэропорт после сообщения одного из пассажиров о возможном захвате. Воздушное судно направлялось из Лас-Вегаса в Ньюарк, на борту находились 150 пассажиров и шесть членов экипажа. После посадки его тщательно осмотрели.

