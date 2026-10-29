Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 октября, 20:12

Экономика
Главная / Новости /

Кабмин РФ предложил отменить таможенный сбор на товары интернет-торговли

В РФ могут отменить таможенный сбор на товары интернет-торговли

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Правительство России намерено отказаться от взимания таможенного сбора с товаров интернет-торговли, чтобы не облагать зарубежные посылки одновременно этим платежом и НДС. Об этом заявил статс-секретарь – заместитель министра финансов Алексей Сазанов на пленарном заседании нижней палаты парламента.

Соответствующую поправку планируется внести ко второму чтению законопроекта об изменениях в Налоговый кодекс, который кабмин представил Госдуме в рамках бюджетного пакета.

"Вводить и НДС, и таможенный сбор не планируется. Сейчас, скорее всего, ко второму чтению правительством будет внесена поправка, где, соответственно, таможенный сбор не будет взиматься в отношении товаров интернет-торговли, чтобы не возникало и НДС, и таможенного сбора", – объяснил Сазанов.

При этом Минфин не ожидает повышения цен на товары трансграничной интернет-торговли после введения НДС по ставке 22%. Сазанов пояснил, что такой налог уже уплачивается при продаже аналогичных товаров в обычных магазинах.

По его словам, распространение ставки НДС в 22% на интернет-покупки необходимо для выравнивания условий торговли – налог должен уплачиваться по одинаковой ставке независимо от того, через какой канал продается товар.

Ранее Минфин предложил ввести таможенный сбор в размере 100 рублей за посылку с товарами для личного пользования стоимостью до 200 евро, доставляемыми из-за рубежа почтой. Инициативу объяснили необходимостью выровнять условия торговли на внутреннем рынке и создать конкурентную среду.

Читайте также


экономика

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика