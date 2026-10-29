Кабмин РФ предложил отменить таможенный сбор на товары интернет-торговли

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Правительство России намерено отказаться от взимания таможенного сбора с товаров интернет-торговли, чтобы не облагать зарубежные посылки одновременно этим платежом и НДС. Об этом заявил статс-секретарь – заместитель министра финансов Алексей Сазанов на пленарном заседании нижней палаты парламента.

Соответствующую поправку планируется внести ко второму чтению законопроекта об изменениях в Налоговый кодекс, который кабмин представил Госдуме в рамках бюджетного пакета.

"Вводить и НДС, и таможенный сбор не планируется. Сейчас, скорее всего, ко второму чтению правительством будет внесена поправка, где, соответственно, таможенный сбор не будет взиматься в отношении товаров интернет-торговли, чтобы не возникало и НДС, и таможенного сбора", – объяснил Сазанов.

При этом Минфин не ожидает повышения цен на товары трансграничной интернет-торговли после введения НДС по ставке 22%. Сазанов пояснил, что такой налог уже уплачивается при продаже аналогичных товаров в обычных магазинах.

По его словам, распространение ставки НДС в 22% на интернет-покупки необходимо для выравнивания условий торговли – налог должен уплачиваться по одинаковой ставке независимо от того, через какой канал продается товар.

Ранее Минфин предложил ввести таможенный сбор в размере 100 рублей за посылку с товарами для личного пользования стоимостью до 200 евро, доставляемыми из-за рубежа почтой. Инициативу объяснили необходимостью выровнять условия торговли на внутреннем рынке и создать конкурентную среду.

