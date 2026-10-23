В Минфине заявили, что ключевая ставка ЦБ РФ находится на повышенном уровне

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Ключевая ставка Банка России сейчас находится на повышенном уровне, заявил замминистра финансов России Иван Чебесков на Веронском Евразийском экономическом форуме в Стамбуле. Его слова передает РИА Новости.

Чебесков пояснил, что Минфин придает большое значение стабильности и минимизации дефицита бюджета, а Банк России – контролю за инфляцией.

Он также рассказал, что многие участники международных мероприятий удивляются способности России удерживать дефицит бюджета на уровне около 2% ВВП. По его словам, для ряда стран такой показатель кажется недостижимым, поскольку их дефицит составляет 5–6%.

Чебесков отметил, что госдолг России сейчас ниже 20% ВВП, а на трехлетний период его планируют удержать в пределах 25%. Он назвал это уникальной цифрой, учитывая, что во многих государствах госдолг превышает 100% ВВП.

Ранее, 11 сентября, Банк России впервые с апреля 2025 года сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Следующее заседание Совета директоров ЦБ РФ, на котором рассмотрят вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 23 октября.

При этом глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин допускал, что ключевая ставка Банка России может оставаться на прежнем уровне в течение нескольких заседаний совета директоров.

