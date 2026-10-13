Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков РФ выросла до 13,06%

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Средняя максимальная процентная ставка по вкладам десяти российских банков, которые привлекают наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады октября увеличилась на 0,01 процентного пункта – до 13,06% годовых. Это следует из материалов Банка России.

В сентябре показатель впервые с весны превысил отметку в 13%. Рекордно высокая средняя ставка за всю историю измерений была зафиксирована во второй декаде декабря 2024 года – 22,28%. Рекордно низкая пришлась на первую декаду октября 2020 года – 4,33%.

Рассчитываемая ЦБ средняя максимальная ставка служит ориентиром для рынка. Регулятор рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.

Ранее в Центробанке указывали, что одним из важных условий для дальнейшего снижения ключевой ставки станет существенное сокращение структурного первичного дефицита федерального бюджета в 2027 году. Сокращение дефицита является не единственным условием, однако при его выполнении у регулятора появится возможность смягчить денежно-кредитную политику и снизить ставку.

