ЦБ РФ: цифровой рубль выгоднее при переводах крупных сумм

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Существуют случаи, когда цифровой рубль будет выгоднее привычных форм оплаты. Прежде всего, это касается срочных переводов крупных сумм. Об этом заявила заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова в эфире радио "Комсомольская правда".

По ее словам, через платформу цифрового рубля перевод крупных сумм можно провести бесплатно и без лимитов. В ином случае цифровой рубль больше подходит для индивидуальных предпринимателей.

"Цифровой "эквайринг" выгоднее", – добавила зампред.

Она добавила, что цифровой рубль также подходит владельцам крупных холдингов с множеством юридических лиц по всей стране. Кахруманова пояснила, что цифровая национальная валюта позволяет экономить на переводах, не привязываться к операционному дню в разных часовых поясах и проводить операции "бесшовно".

Кроме того, выплачивать зарплату в цифровых рублях обойдется всего в 1 рубль за строчку в реестре. Зампред подчеркнула, что у ЦБ РФ много идей, но банкам необходимо время, чтобы адаптировать свои системы, поэтому все будет вводиться постепенно.

Ранее в ГД сообщили, что уже в 2027 году в РФ могут появиться банкоматы, позволяющие снимать наличные напрямую со счета цифрового рубля. Это дополнительная форма национальной валюты, которая существует наряду с наличными и безналичными деньгами. Граждане могут пользоваться им по желанию, и никакие операции с ним не облагаются комиссией.