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00:59

Экономика

Банкоматы для обналичивания цифрового рубля могут появиться в РФ в 2027 году

Фото: depositphotos/ilkaydede

Банкоматы, позволяющие снимать наличные напрямую со счета цифрового рубля, могут появиться в России уже в 2027 году. Об этом РИА Новости сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он отметил, что цифровой рубль – это дополнительная форма национальной валюты, которая существует наряду с наличными и безналичными деньгами. Граждане могут пользоваться им по желанию, и никакие операции для них не облагаются комиссией.

За первые три недели после старта массового внедрения этой формы валюты было открыто 200 тысяч цифровых кошельков.

Комментируя перспективу появления банкоматов для обналичивания цифровых рублей, Аксаков подчеркнул, что с технической точки зрения это выполнимо. Он также добавил, что задача, по его оценке, не является сложной и может быть решена уже в течение следующего года.

Ранее стало известно, что ЦБ РФ работает над возможностью открывать счета в цифровых рублях с 14 лет. Заместитель председателя регулятора Зульфия Кахруманова отметила, что такая возможность может появиться к концу 2027 года.

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