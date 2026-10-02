Жильцов дома возле горящего особняка в Петербурге разместят в образовательном учреждении

Фото: МАХ/"МЧС Санкт-Петербурга"

Жителей соседнего с горящим особняком на Исаакиевской площади в центре Петербурга дома при необходимости разместят в ближайшем образовательном учреждении. Об этом сообщила пресс-служба администрации района.

Оперативные службы продолжают работу в загоревшемся нежилом здании. К ликвидации пожара привлечены 165 человек и 37 единиц техники. В том числе от МЧС России задействованы 125 сотрудников и 25 единиц спецтехники.

Сообщение о возгорании в особняке поступило вечером в четверг, 1 октября. Пламя распространилось на 2 тысячи квадратных метров. Пожару присвоили третий уровень сложности.

По информации оперативных служб, вскоре пламя перекинулось на соседнее здание. На данный момент сведений о пострадавших нет. СК организовал доследственную проверку.