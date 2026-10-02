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Жильцов дома возле горящего особняка в Петербурге разместят в образовательном учреждении
Фото: МАХ/"МЧС Санкт-Петербурга"
Жителей соседнего с горящим особняком на Исаакиевской площади в центре Петербурга дома при необходимости разместят в ближайшем образовательном учреждении. Об этом сообщила пресс-служба администрации района.
Оперативные службы продолжают работу в загоревшемся нежилом здании. К ликвидации пожара привлечены 165 человек и 37 единиц техники. В том числе от МЧС России задействованы 125 сотрудников и 25 единиц спецтехники.
Сообщение о возгорании в особняке поступило вечером в четверг, 1 октября. Пламя распространилось на 2 тысячи квадратных метров. Пожару присвоили третий уровень сложности.
По информации оперативных служб, вскоре пламя перекинулось на соседнее здание. На данный момент сведений о пострадавших нет. СК организовал доследственную проверку.