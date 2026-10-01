Пилоты экстренно севшего в Саудовской Аравии самолета Flydubai улетели в ОАЭ

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Командир и второй пилот самолета Flydubai, совершившего экстренную посадку в Саудовской Аравии из-за конфликта на борту, утром 1 октября покинули королевство и направились в Абу-Даби. Об этом сообщило МВД Саудовской Аравии.

Пилоты вылетели после улучшения состояния здоровья и с разрешения врачей. В Абу-Даби они отправились в сопровождении эмиратской службы безопасности.

Предварительное расследование показало, что причиной инцидента стала драка в кабине пилота. По данным саудовского МВД, второй пилот напал на командира воздушного судна, в результате чего оба получили травмы различной степени тяжести.

Остальные шесть членов экипажа ранее благополучно вернулись в Дубай. В расследовании, помимо компетентных органов Саудовской Аравии, участвовали сотрудники службы безопасности ОАЭ.

Инцидент произошел 30 сентября на рейсе Flydubai из ОАЭ в Израиль. Во время полета один из пилотов напал с ножом на второго пилота Смита Маччхара. По версии Минобороны Израиля, нападавший мог намереваться разбить самолет.

Пострадавший пилот сумел открыть дверь кабины, после чего трое пассажиров помогли обезвредить нападавшего. Один из них, Янив Хайон, взял управление самолетом на себя. Лайнер совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии, обоих пилотов госпитализировали.

Президент Израиля Ицхак Герцог сообщил о планах наградить пассажиров, участвовавших в задержании нападавшего, а также врача Шота Мусаева, оказавшего помощь капитану.