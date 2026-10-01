Песков призвал дождаться данных от спецслужб по инциденту с самолетом Flydubai

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться информации от специальных служб, которые ведут расследование инцидента с самолетом авиакомпании Flydubai. Об этом он заявил в ответ на вопрос, были ли на борту россияне.

"Сейчас там ведется следствие. Наверное, нужно все-таки чуть-чуть проявить терпение, и мы получим ту информацию, которую следствие посчитает возможной к опубликованию", – сказал представитель Кремля.

Согласно последней информации телеканала Al-Arabiya, сейчас оба пилота Flydubai остаются в больнице в саудовском Табуке. Им оказывают медицинскую помощь.

При этом в Сети также начали обсуждать высказывание пилота авиакомпании Смита Маччхара о работе бортпроводников, которое он сделал 17 октября 2025 года. Как сообщает aif.ru со ссылкой на The Mirror, Маччхар в подкасте Bona-Fide Banter говорил о подготовке членов кабинного экипажа. По его словам, в экстренной ситуации спасти жизнь пассажирам могут и бортпроводники.

Маччхар был командиром экипажа, который спас самолет от крушения. Согласно его профилю в LinkedIn, он работал на самолетах Boeing 737 в Flydubai с июня 2022 года.

Самолет Flydubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, 30 сентября подал сигналы о захвате и чрезвычайной ситуации, после чего исчез с радаров. Спустя время стало известно, что причиной инцидента стала драка между пилотами.

По предварительным данным, один из них намеревался разбить лайнер с пассажирами, а второй, которым и был Маччхар, попытался ему в этом помешать.

В итоге управление самолетом взяли на себя другие пилоты, находившиеся на борту в качестве пассажиров, которые смогли посадить лайнер в Саудовской Аравии. В свою очередь, пилоты, участвовавшие в конфликте, были госпитализированы.