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01 октября, 13:39

Политика

В Венгрии заявили, что не настроены на эскалацию с РФ после высылки дипломатов

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Будапешт не заинтересован в дальнейшей эскалации дипломатической напряженности с Москвой, однако придерживается прежнего решения о высылке российских дипломатов. Такое заявление распространил МИД Венгрии, реагируя на ответную высылку сотрудников венгерских дипмиссий из России, сообщает ТАСС.

"Венгерское правительство принимает к сведению решение российской стороны, которое мы расцениваем как ответную меру на ранее принятое венгерской стороной решение", – говорится в заявлении ведомства.

Там также отметили, что работа венгерских миссий в России по-прежнему бесперебойно обеспечивается, как и сохраняется дипломатическое присутствие Венгрии в РФ.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан заявила, что Будапешт высылает 10 российских дипломатов. По ее словам, они якобы занимались деятельностью, неприемлемой для сотрудников миссии. При этом Орбан подчеркнула, что решение не означает разрыва отношений с Москвой.

Венгерский премьер-министр Петер Мадьяр назвал этот шаг защитой суверенитета государства. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что данное решение негативно скажется на двусторонних отношениях.

В ответ на это в МИД РФ заявили, что группа сотрудников дипмиссий Венгрии должна покинуть Россию в течение двух недель в качестве ответной меры.

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