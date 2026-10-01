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01 октября, 13:19

Экономика

Хуснуллин допустил повторное изменение условий "Семейной ипотеки" при необходимости

Фото: 123RF.com/lacheev

Правительство России оценит результаты изменения условий семейной ипотеки, при необходимости условия программы могут быть скорректированы повторно. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин после 22-го заседания межправкомиссии России и Таджикистана по экономическому сотрудничеству, которое прошло в Душанбе.

По его словам, сейчас основной акцент делается на завершении строительства всех домов, в которые россияне вложили деньги.

Ранее правительство России утвердило изменения программы "Семейная ипотека". С 1 октября 2026 года размер ставки будет зависеть от количества детей в семье и региона проживания. Ставки составят от 2 до 12% годовых, причем хотя бы одному ребенку в семье должно быть меньше семи лет.

Между тем в Госдуме предложили ввести в силу новых условий по "Семейной ипотеке" переходный период для семей, которые уже готовятся заключить сделки. Там объяснили, что после принятия решения об изменении процентной ставки множество семей, которые годами планировали покупку жилья и находились на пороге осуществления своей мечты, оказались в сложной ситуации.

Эксперт рассказал, как первоначальный взнос помогает сократить срок ипотеки

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