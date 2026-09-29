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29 сентября, 08:35

Политика

В ГД предложили ввести переходный период при изменении условий "Семейной ипотеки"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Председатель "Совета матерей", депутат Госдумы восьмого созыва Татьяна Буцкая предложила ввести перед вступлением в силу новых условий по "Семейной ипотеке" переходный период для семей, которые уже готовятся заключить сделки. Об этом она рассказала в беседе с РИА Новости.

Новые условия программы начнут действовать с 1 октября. Размер ставки будет зависеть от числа детей, возраста заемщиков и региона покупки жилья, что сделает программу более адресной и ориентированной на демографию.

"Огромная просьба подумать, чтобы принятое решение имело отложенный характер и чтобы сейчас, проинформировав семьи о том, что именно в таком виде будет семейная ипотека, дать им несколько месяцев переходного этапа, чтобы они могли заключить те сделки, на которые уже они выходят", – сказала Буцкая.

По ее мнению, хорошо, что "Семейная ипотека" становится мерой, привязанной к конкретной жизненной ситуации: чем больше детей, тем больше требуется квадратных метров. При этом она указала, что разговоры об изменении ставок шли давно, люди привыкли, что это остается лишь обсуждением, и семьи продолжали жить в привычном ритме.

И сейчас, как отметила Буцкая, когда было принято решение об изменении процентной ставки, множество семей, которые годами планировали покупку жилья и находились на пороге осуществления своей мечты, оказались в сложной ситуации.

Как ранее заявил ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута, существенного подорожания жилья из-за пересмотра условий семейной ипотеки в ближайшее время ждать не стоит. Согласно его прогнозу, участникам рынка понадобится около одного-двух месяцев, чтобы адаптироваться к новым правилам.

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