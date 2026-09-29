Детей эвакуировали из академии тенниса в Оренбурге после хлопка газовоздушной смеси

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Воспитанники академии тенниса эвакуированы после хлопка газовоздушной смеси вблизи спортобъекта в Оренбурге, пострадавших нет. Всего из здания вывели 53 человека, сообщил министр спорта Оренбургской области Олег Панькин.

"В момент инцидента с детьми были наши дежурные. Дети были оперативно выведены. Все службы приехали своевременно", – приводятся его слова в канале регионального правительства в MAX.

По словам министра, в приостановке деятельности учреждения нет необходимости, его жизнеобеспечивающие ресурсы работают штатно. Сейчас дети находятся на уроках в школах, а после продолжат тренироваться как обычно.

Состояние инфраструктуры проверит специальная комиссия. Она определит объем необходимых работ.

О хлопке газовоздушной смеси вблизи спортивного объекта в Оренбурге стало известно утром 29 сентября. Инцидент произошел в котельной на улице Ленинградской. Возгорания не было, однако оборудование оказалось повреждено. Следственное управление СК по Оренбургской области и прокуратура региона начали проверку.

