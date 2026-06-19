Открытое горение ликвидировано в жилом доме Новосибирска после хлопка газа

Фото: МАХ/"МЧС Новосибирской области"

Открытое горение ликвидировано в жилом доме Новосибирска, где произошел хлопок бытового газа. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

В тушении участвуют 76 человек и 24 единицы техники. Из них от МЧС – 52 человека и 18 единиц техники.

На место пожара выехали сотрудники следственного управления СК России по Новосибирской области. Устанавливаются все обстоятельства и причины ЧП, по результатам мероприятий будет принято процессуальное решение. Прокуратура также начала проверку по факту произошедшего.

В свою очередь, местные власти рассмотрят возможность расселения жильцов и восстановления дома. Как отметил в мессенджере MAX мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, всего в здании 20 квартир.

Хлопок газовоздушной смеси произошел в жилом доме в Новосибирске утром 19 июня. После этого в здании начался пожар.

Два человека пострадали, еще четверо были спасены при помощи трехколенной лестницы. Для беспрепятственной работы по тушению огня экипажи ГИБДД перекрыли улицы Народная и Богдана Хмельницкого.