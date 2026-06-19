Сборная Канады разгромила команду Катара на ЧМ-2026 по футболу

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Сборная Канады одержала победу над командой Катара в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Ванкувере и завершилась со счетом 6:0.

Голами отметились нападающие Кайл Ларин (16-я минута), Джонатан Дэвид (29, 45+3 и 90+2) и полузащитник Натан Салиба (64). Кроме того, полузащитник Катара Мохаммад аль-Маннаи забил мяч в свои ворота на 75-й минуте.

Во время матча канадский футболист Исмаэль Коне получил серьезную травму после нарушения со стороны катарского защитника Ассима Модибо. Бригада медиков унесла Коне с поля на носилках. Модибо получил красную карточку и был удален с матча.

Благодаря этой победе сборная Канады возглавила турнирную таблицу группы B, набрав 4 очка. Команда разделяет первое место со сборной Швейцарии, у которой также 4 очка.

Ранее нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси оформил хет-трик в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года против команды Алжира и благодаря этому вышел на первое место в списке лучших бомбардиров в истории ЧМ.