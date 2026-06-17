Месси рассказал, почему расплакался после первого гола на ЧМ-2026

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Аргентинский футболист Лионель Месси рассказал, что расплакался после первого гола на ЧМ-2026 из-за трудных дней перед матчем первого тура группового этапа. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на сайт сборной Аргентины, где опубликован комментарий спортсмена.

Месси забил три гола в ворота сборной Алжира. Благодаря этому аргентинская команда одержала победу, которая стала для футболиста 17-й в истории чемпионатов мира.

По словам спортсмена, его слезы после первого гола на ЧМ-2026 не были связаны со спортом. Аргентинец поблагодарил товарищей по команде и тренерский штаб, которые всегда были рядом с ним и придавали ему сил.

"Первые матчи чемпионата мира всегда сложные, видно, что тут никто ничего просто так не отдает", – добавил футболист.

Месси также занял первое место в списке лучших бомбардиров ЧМ. На счету аргентинца после матча со сборной Алжира 16 голов в мировых первенствах. Лидерство футболист разделил с немцем Мирославом Клозе, у которого также 16 голов.

Помимо этого, Месси стал первым футболистом в истории, который сыграл на шести чемпионатах мира.

