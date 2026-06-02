02 июня, 17:05Спорт
21-метровая статуя Месси демонтирована в Индии
Фото: ТАСС/IMAGO/Hindustan Times
В индийском городе Калькутта демонтировали 21-метровую статую аргентинского футболиста Лионеля Месси, сообщает RT со ссылкой на распространившиеся в Сети кадры.
На видео скульптуру перевозят с помощью специальной платформы. Данное решение было принято после жалоб жителей на неустойчивость статуи – она раскачивалась при сильном ветре.
Ранее состояние Месси превысило 1 миллиард долларов. По подсчетам СМИ, с 2007 года аргентинский футболист заработал более 700 миллионов долларов в виде зарплаты и бонусов.
Миллиардером спортсмену позволил стать гонорар "Интер Майами", а также предполагаемые соглашения о разделе доходов от телетрансляций, владение недвижимостью и доля в аргентинской сети ресторанов.