Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03:32

Безопасность

Мошенники реализуют новую схему обмана подростков, достигших совершеннолетия

Фото: depositphotos/VitalikRadko

МВД РФ раскрыло новую мошенническую схему, жертвами которой становятся подростки, недавно достигшие совершеннолетия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы ведомства.

В этой схеме злоумышленники действуют в три этапа, представляясь сотрудниками сотовых операторов, портала "Госуслуги" и Центробанка. Сначала жертву убеждают продиктовать код из СМС под предлогом обязательного переоформления номера телефона.

Затем сообщают о взломе личного кабинета, а после – пугают обыском из-за якобы участия сбережений в преступной схеме.

Итогом схемы становится требование перевести все деньги на "безопасные" счета. Кроме того, аферисты могут обманным путем оформить на потерпевшего кредиты, заставив его назвать коды для "отмены" уже взятых микрозаймов.

Ранее стало известно, что мошенники начали шантажировать детей через манипуляции с Apple ID. Злоумышленники убеждают ребенка выйти из своей учетной записи iCloud и войти под чужими данными, после чего начинают шантаж.

Читайте также


безопасность

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

Почему зумеры ходят на собеседования с родителями

Взрослые выполняют роль кадровых агентов: звонят потенциальным работодателям, выясняют детали вакансий и не только

Читать
закрыть

Как защититься от легионеллеза

Вспышки заболевания зафиксированы в Швейцарии и США

Читать
закрыть

Почему мужчины все чаще выбирают "женские" профессии

Парни-мастера ломают стереотипы, набирают миллионы просмотров в соцсетях

Реакция клиентов на мужчин в традиционно женских профессиях еще может быть неоднозначной

Читать
закрыть

Жители подмосковной деревни пожаловались на антисанитарию из-за соседней фермы

Как рассказала одна из жительниц, в деревне "происходит ад": животных на ферме не кормят и не поят

Читать
закрыть

Почему блогеры хвастаются "бедной" жизнью

В Сети новый тренд: на смену кофейне пришла растворимая арабика, вместо новой куртки – старый пуховик

Это дает ощущение контроля над жизнью и снижает тревожность, считают эксперты

Читать
закрыть

Как дачники воруют землю друг у друга

Спорные ситуации возникают в связи с вопросами, когда и кем устанавливались границы участков

Для регулировки споров нужен межевой план

Читать
закрыть

Семейная пара попала в секту при восхождении на Эльбрус

Супруги мечтали о походе: копили деньги, изучали предложения гидов

Один из вариантов показался особенно выгодным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика