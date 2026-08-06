Мошенники реализуют новую схему обмана подростков, достигших совершеннолетия

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МВД РФ раскрыло новую мошенническую схему, жертвами которой становятся подростки, недавно достигшие совершеннолетия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы ведомства.

В этой схеме злоумышленники действуют в три этапа, представляясь сотрудниками сотовых операторов, портала "Госуслуги" и Центробанка. Сначала жертву убеждают продиктовать код из СМС под предлогом обязательного переоформления номера телефона.

Затем сообщают о взломе личного кабинета, а после – пугают обыском из-за якобы участия сбережений в преступной схеме.

Итогом схемы становится требование перевести все деньги на "безопасные" счета. Кроме того, аферисты могут обманным путем оформить на потерпевшего кредиты, заставив его назвать коды для "отмены" уже взятых микрозаймов.

Ранее стало известно, что мошенники начали шантажировать детей через манипуляции с Apple ID. Злоумышленники убеждают ребенка выйти из своей учетной записи iCloud и войти под чужими данными, после чего начинают шантаж.