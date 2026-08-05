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05 августа, 11:49

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МВД РФ: виртуальная карта помогает защитить накопления от мошенников

Виртуальная карта помогает защитить накопления от мошенников – МВД РФ

Фото: 123RF.соm/dookdui

Виртуальные карты характеризуются повышенной безопасностью, так как они не привязаны к главному банковскому счету и помогают гражданам защитить накопления от мошенников. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В ведомстве отметили, что благодаря виртуальным картам можно избежать несанкционированных списаний денег. Там пояснили, что некоторые онлайн-сервисы оформляют без ведома пользователя платные подписки с автопродлением. Небольшая сумма на карте не позволит неожиданно списать средства.

Среди преимуществ упомянутых карт – возможность их оформить в приложении банка без посещения офиса. Ее можно мгновенно удалить без блокировки счета, если она больше не нужна или она окажется скомпрометирована. В МВД добавили, что при онлайн-покупках расходы по карте контролируются пользователем.

Ранее профсоюз работников платформенной экономики "Новый труд" предложил пересмотреть порядок блокировок банковских счетов. Основная идея заключается в разработке отдельного "светофора" рисков для физических лиц и самозанятых по аналогии с действующей системой "Знай своего клиента". Ее могут разместить на ресурсах ФНС.

Мошенники начали умышленно оставлять свои карты в банкоматах

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