"Мосбилет" приглашает в усадьбы, где отдыхали цари, художники и писатели

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Московские усадьбы и музеи, подведомственные столичному департаменту культуры, подготовили программу летнего отдыха, которая позволяет перенестись в прошлое и узнать, как проводили теплые месяцы писатели, дачники и горожане в разные эпохи. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

Усадьба Кусково является редким примером сохранившейся загородной резиденции XVIII века в Москве. Она создавалась не только как место для отдыха, но и с целью "развлекая – поучать". В парке того времени плодовые и ягодные растения высаживали в боскеты, а огороды с травами рассматривали как декоративные элементы. Недалеко от Американской оранжереи выращивали артишоки, цветную капусту, сельдерей, базилик и тимьян. Сегодня на этом месте можно увидеть смородину, землянику, ревень, кабачки и пряные травы. Рядом с Голландским домиком разбиты грядки с горохом, огурцами и капустой – в XVIII веке здесь находилась метерея, потешная молочная ферма, где разводили коров голландской породы.

На рубеже XIX–XX веков Кусково превратилось в оживленный дачный пригород. Здесь появилось около 300 дач – от скромных коттеджей до двухэтажных теремов с террасами, где устраивали чаепития и принимали гостей. В усадьбе функционировали ресторан, театр и танцевальная площадка, а близость к железной дороге значительно упрощала доступ. Сегодня в усадьбе продолжают следовать дачным традициям: в современных теремах "Дачное Кусково" проводятся концерты классической музыки и творческие мастер-классы.

Коломенское – одно из древнейших мест Москвы, где люди жили еще в каменном веке. Наибольшую известность оно приобрело в XVII веке, став любимой летней резиденцией царя Алексея Михайловича. Его деревянный дворец, по словам современников, был восьмым чудом света и включал 270 комнат с резьбой, росписями и тремя тысячами окон. Дворец предназначался не только для удовольствия хозяев, но и для того, чтобы впечатлять иностранных послов, подчеркивая величие государства.

На территории музея-заповедника находится историческая копия дворца, возведенная в 2010 году по чертежам, датированным еще указом Екатерины II. Внутри полностью воссозданы интерьеры XVII века: иконы, шпалеры и предметы быта. Не менее интересны сады современного "Коломенского". В XVII веке их считали земным подобием рая, поэтому особое внимание уделялось душистым травам и цветам. До наших дней сохранились три исторических сада: Вознесенский, Дьяковский и Казанский. В первом растет около 800 яблонь, а в третьем – груши, вишни и цветы. На аллеях легко представить царский двор, приемы послов и тихие семейные вечера.

Измайлово – бывшая царская усадьба, расположенная на искусственном острове посреди Серебряно-Виноградного пруда. Ее расцвет пришелся на XVII век, когда правили Алексей Михайлович и его сын Федор Алексеевич. Для царя эти места были образцом сельского хозяйства: здесь выращивали редкие растения, создавали сады и оранжереи, в том числе для теплолюбивых видов.

Главная архитектурная достопримечательность острова – Покровский собор XVII века, украшенный изразцами "павлинье око" и пятью куполами. Помимо собора, сохранились и другие исторические постройки: Мостовая башня и Передние и Задние ворота Государева двора.

Измайлово также связано с Петром I. В одном из амбаров Льняного двора будущий император нашел английский бот "Святой Николай", впоследствии названный "дедушкой русского флота". Модель судна представлена в экспозиции "Измайлово – царская вотчина XVII века".

Еще один любопытный факт: в 1668 году западнее острова был построен стекольный завод, где венецианские мастера-стеклодувы и их ученики обучали местных ремесленников искусству создания венецианского стекла.

Сегодня Измайловский остров – место для неспешных прогулок и знакомства с историей. Здесь проводят экскурсии, лекции и мастер-классы.

Царицыно задумывалось как загородная резиденция императрицы Екатерины II, но в конце XIX – начале XX века превратилось в популярный дачный поселок. Появление пассажирского движения по Московско-Курской железной дороге сделало эти места доступными для широкой публики, и сюда начали приезжать известные писатели, художники и музыканты. Среди гостей были Иван Бунин, Леонид Андреев, Андрей Белый, Петр Чайковский и Константин Коровин.

О дачном быте можно узнать в Третьем кавалерском корпусе. Там представлена постоянная экспозиция, включающая 320 уникальных предметов и 200 фотографий. Выставка "Дача. Велосипед. Девушка. К 155-летию писателя Леонида Андреева" рассказывает о лете глазами писателя. Посетители могут увидеть его автохромы, велосипед, фотографии с Максимом Горьким и Иваном Буниным, а также прижизненные издания его произведений.

Летом в парке традиционно проходит семейный фестиваль "Дачное Царицыно". На нем выступают музыканты, актеры, проводятся мастер-классы и игры на свежем воздухе. В Бирюлевском дендропарке, который теперь является частью "Царицына", летом откроется Императорский огород. В этом году он посвящен капусте – одному из любимых овощей императрицы Елизаветы Петровны.

В Есенин-центре, расположенном во флигеле бывшей усадьбы Карла Мейера, открылась выставка "И твоим напевам не стихать...": Есенин в воспоминаниях писателей Переделкина". Экспозиция рассказывает о современниках Сергея Есенина, которые лично были знакомы с поэтом и содействовали сохранению его творческого наследия.

Центральным элементом выставки является интерактивная зона "Дачный уголок писателя". Здесь воссоздана атмосфера загородного отдыха: кресло, журнальный столик, радиола, торшер и книжные полки. Посетители могут взять в руки сборники стихов и погрузиться в атмосферу переделкинской дачи. Дополняют экспозицию этюды проекта "Переделкинские пленэры", на которых изображены знаменитые дачи и пейзажи поселка.

Музей Михаила Булгакова – единственный государственный мемориальный музей писателя в России. Он объединяет три пространства: "нехорошую квартиру" на Большой Садовой, мемориальную квартиру на Большой Пироговской и научно-просветительский центр в Большом Афанасьевском переулке. Экспозиции рассказывают не только о творчестве автора "Мастера и Маргариты", но и о его эпохе, а также о Москве, которую он тонко чувствовал.

Булгаков любил лето, солнце и море. Когда не удавалось уехать на побережье, он искал места под Москвой с водой и тишиной – например, Серебряный бор или Крюково. Писатель играл в теннис, ловил бабочек, придумывал шарады, чтобы потом с новыми силами вернуться к работе.

Этим летним увлечениям посвящена уличная стендовая выставка на аллее Архитектора Клейна в Хамовниках. На ретрооткрытках и редких фотографиях запечатлено, как Булгаков загорал в Серебряном бору, играл на корте в Крюкове и путешествовал по Кавказу и Ленинграду. Снимки показывают писателя не только как автора знаменитого романа, но и как человека, который умел отключаться от городской суеты и находить вдохновение в простых летних радостях.

Московские музеи и парки знакомят посетителей с историей через сады, дачи, семейные традиции и личные истории. Прогулки по этим местам позволяют представить, как отдыхали горожане в разные эпохи, и сделать лето не только теплым, но и познавательным.

Ранее главная выставка страны представила обновленный "Освежающий маршрут по ВДНХ" на лето 2026 года. Гид включает 29 локаций для отдыха от жары. Начальной точкой был выбран Главный вход.

Среди зон – Сочинская горка, лодочная станция "Алые паруса", Шереметевская дубрава и Зеленый лабиринт. Освежиться можно у фонтанов "Дружба народов", "Золотой колос" и "Каменный цветок". Новыми точками стали клуб чайной церемонии "ЧаЕ" и Cafeteria de madre.