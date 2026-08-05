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05 августа, 12:03

Мэр Москвы

Собянин: желание москвичей развивать город – моя главная сила

Фото: foto.mos.ru

Лидер федерального списка "Единой России" на выборах в Госдуму Сергей Собянин в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову заявил, что его сила состоит в жителях Москвы и в их желании развивать мегаполис.

"Моя сила в москвичах в их трудолюбии, таланте, желании работать, желании развивать свой город", – передает ИС "Вести" его слова.

Собянин назвал в качестве главной силы любого главы людей и ведущие предприятия, организации и таланты.

Ранее Собянин отмечал, что немалую роль в развитии Москвы играют неравнодушные горожане. От активности граждан зависит очень многое. В частности, динамичное совершенствование Москвы происходит отчасти потому, что жители очень требовательны и не позволят стоять на месте, пояснял он.

Собянин также обращал внимание, что уверенный рост продолжает показывать промышленность. По итогам первого полугодия 2026 года объем производства в Москве увеличился на 12,1% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. В свою очередь, обрабатывающие отрасли выросли на 12,5%, внеся существенный вклад в технологический суверенитет.

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