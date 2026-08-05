Собянин: туристический поток в Москву растет благодаря развитию города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Туристический поток в Москву за последние годы увеличился более чем в два раза, столица конкурирует в этой сфере с другими мировыми мегаполисами. Об этом сообщил лидер федерального списка "Единой России" на выборах в Госдуму Сергей Собянин в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову, передает ИС "Вести".

"Мы очень рады, что граждане из других регионов приезжают в большей степени в Москву, а не в другие столицы мира. Мы этим гордимся", – отметил Собянин.

Он подчеркнул, что рост турпотока приносит доход в городскую экономику. При этом, как пояснил Собянин, город не обустраивался специально для туристов, а для москвичей. Однако безопасность, комфорт и чистота автоматически привлекают гостей.

"Тем более Москва есть Москва. Это лучшие театры, лучшие музеи и выставки, историческая среда, крупнейший транспортный узел", – добавил он.

Ранее сообщалось, что за первые полтора месяца работы проекта "Лето в Москве" туристические центры "Москва" приняли около 200 тысяч путешественников. Гостями становились как россияне, так и туристы из других стран – Ганы, Казахстана, Китая, Малайзии и Саудовской Аравии.

В частности, сотрудники инфоцентра в парке "Зарядье" рассказали о жительницах Бразилии, которые оказались в Москве впервые, а также об опытном туристе из Омана. Последний высоко оценил дизайн центра.