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05 августа, 17:37

Происшествия

В Ингушетии нашли тело утонувшего в реке Ассе мужчины

Фото: МАХ/"Правительство Ингушетии"

Тело мужчины, утонувшего в реке Ассе в Ингушетии, обнаружили спустя более чем две недели после его исчезновения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

По данным ведомства, тело нашли в реке между сельскими поселениями Мужичи и Алкун. Замначальника ГУ МЧС по Ингушетии Имран Гулиев официально объявил о завершении поисково-спасательных работ.

Инцидент произошел 21 июля, когда на окраине селения Алкун Сунженского района в реке Ассе пропали двое мужчин. Тело одного из них удалось найти сразу, поиски второго продолжались более двух недель. К ним подключились сотни волонтеров, а также спасатели и водолазы.

Ранее нашли тело 34-летнего туриста из Омска, утонувшего в водохранилище в Дербентском районе Дагестана. Тело обнаружили сотрудники МЧС на четвертый день поисков и передали сотрудникам полиции.

Утонувший мужчина катался на сапборде в нетрезвом виде, упал в воду и не смог выплыть. Поиски осложнялись сложными условиями.

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