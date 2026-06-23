Трехлетний мальчик утонул в аквапарке в Ростовской области

Фото: телеграм-канал "Ростовский Следком"

Трехлетний мальчик утонул в открытом бассейне аквапарка города Батайска в Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть человека. Правоохранители выполняют следственные действия для установления обстоятельств случившегося.

Ранее 11-летний подросток утонул в водоеме, который решил переплыть, в селе Красноярка Омской области. Там он вместе со сверстниками гулял по территории котлована.

До этого 12-летний подросток утонул во время купания в реке Ануй в Алтайском крае. Следователи устанавливали обстоятельства трагедии.