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23 июня, 19:19

Происшествия

Трехлетний мальчик утонул в аквапарке в Ростовской области

Фото: телеграм-канал "Ростовский Следком"

Трехлетний мальчик утонул в открытом бассейне аквапарка города Батайска в Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть человека. Правоохранители выполняют следственные действия для установления обстоятельств случившегося.

Ранее 11-летний подросток утонул в водоеме, который решил переплыть, в селе Красноярка Омской области. Там он вместе со сверстниками гулял по территории котлована.

До этого 12-летний подросток утонул во время купания в реке Ануй в Алтайском крае. Следователи устанавливали обстоятельства трагедии.

Подросток едва не утонул в грязи на дороге в Амурской области

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