23 июня, 19:19Происшествия
Трехлетний мальчик утонул в аквапарке в Ростовской области
Фото: телеграм-канал "Ростовский Следком"
Трехлетний мальчик утонул в открытом бассейне аквапарка города Батайска в Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.
Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть человека. Правоохранители выполняют следственные действия для установления обстоятельств случившегося.
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