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23 июня, 18:31

Происшествия

В Кузбассе мужчина вытолкнул знакомого из окна в ходе ссоры

Фото: depositphotos/doomu

В Кузбассе мужчина вытолкнул знакомого из окна в ходе ссоры, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 19 июня. 22-летний злоумышленник вытолкнул приятеля из окна квартиры, расположенной на 3-м этаже жилого дома. Причиной стал конфликт. Потерпевший скончался на месте от полученных травм.

В итоге подозреваемый был задержан и заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Следователи осмотрели место преступления, допросили свидетелей и назначили ряд экспертиз. В настоящий момент они проводят действия для установления обстоятельств произошедшего и сбора доказательственной базы.

Ранее в Москве мужчина вытолкнул знакомую из окна на фоне внезапно возникшей личной неприязни. В результате она скончалась от полученных травм. Злоумышленник был арестован.

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