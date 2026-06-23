Путин наградил Президентский полк ФСО России орденом Жукова

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Владимир Путин провел церемонию вручения ордена Жукова Президентскому полку Федеральной службы охраны (ФСО) России в Георгиевском зале Кремля.

Верховный главнокомандующий выступил с приветственной речью, а потом под звуки торжественного марша и в присутствии выстроившихся в зале воинской славы России кремлевцев прикрепил знак ордена к знамени полка. Также он повязал на древко орденскую ленту.

"Символично, что именно вам доверено охранять сердце России – Московский Кремль, защищать многие другие важные государственные объекты, нести службу в почетном карауле у Вечного огня, проводить разводы пеших и конных караулов на Соборной площади. Хочу поблагодарить вас за службу, за решимость и верность присяге своему народу", – сказал Путин.

Старший знаменной группы под звук фанфар поднял знамя в знак будущих славных свершений и побед своего подразделения. Военнослужащие Президентского полка прокричали три раза "Ура" в честь высокой награды, которую подразделение получило к своему 90-летию.

Директор ФСО Дмитрий Кочнев выступил с речью. Он заявил, что кремлевцы и вся служба будут всегда служить верно данной присяге. В мероприятии также участвовало все руководство Федеральной службы охраны и ветераны службы.

Ранее Путин вручил орден Александра Невского первому зампредседателя Верховного суда Владимиру Давыдову. Он получил награду за многолетнюю добросовестную работу в судебной системе России и вклад в укрепление и совершенствование правосудия.