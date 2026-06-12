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12 июня, 21:50

Политика

Путин наградил первого зампредседателя ВС РФ Давыдова орденом Александра Невского

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Владимир Путин наградил первого зампредседателя Верховного суда Владимира Давыдова орденом Александра Невского. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Награда присуждена за многолетнюю добросовестную работу в судебной системе РФ и вклад в укрепление и совершенствование правосудия.

Вместе с тем российский лидер сменил руководителя своей канцелярии. Вместо Андрея Казакова на эту должность назначен Александр Матвеев.

Ранее Путин наградил орденом Александра Невского бывшего губернатора Брянской области Александра Богомаза. Также президент поблагодарил Богомаза за многолетнюю работу на благо региона и России.

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