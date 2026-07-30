Около "Современника" откроется пространство фестиваля "Театральный бульвар"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В августе на территории "Зеленого дворика" у театра "Современник" откроется пространство международного фестиваля "Театральный бульвар". Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.

Торжественное открытие проведет народный артист РФ и художественный руководитель театра "Современник" Владимир Машков, который с самого начала является постоянным участником фестиваля. В этом сезоне он уже проводил открытие "Театрального бульвара" на обновленной Пушкинской набережной.

Эта площадка станет частью обширной фестивальной зоны на Чистопрудном бульваре. До конца лета здесь будут организованы бесплатные кинопоказы, тематические мероприятия, утренние киносеансы для детей, киномарафоны, творческие встречи и специальные события.

В частности, с 2 по 30 августа внутренний дворик "Современника" превратится в площадку для встреч любителей кино всех возрастов. Программа включит в себя как классические фильмы отечественного кинематографа, так и современные российские картины. Каждая неделя будет посвящена определенной теме:



4–9 августа – "Классика в кино", в которой покажут картины, ставшие культурными символами нескольких поколений;

11–16 августа – "Кино на все времена. Маленький современник", посвященная семейному кино с любимыми картинами детей и взрослых;

18–23 августа – "Классика "Мосфильма". Золотой фонд", где гости увидят легендарные советские фильмы, ставшие частью истории кинематографа;

25–30 августа – "Кино: новое время", в рамках которой все желающие познакомятся с яркими фильмами последних лет.

К показу запланированы такие картины, как "Гардемарины, вперед!", "Идиот", "Осенний марафон", "Летят журавли", "Гараж", "Последний богатырь" и многие другие.

Помимо традиционных дневных и вечерних киносеансов, каждое воскресенье в "Зеленом дворике" будут проводиться марафоны, в рамках которых зрители смогут увидеть все эпизоды своих любимых сериалов без перерывов. Также будет возможность пообщаться с создателями фильмов и актерами, которые в них снялись.

Ежедневно, кроме понедельника, с 12:00 до 14:00 на площадке будут демонстрироваться мультфильмы для самых маленьких зрителей. На территории будут организованы фотозоны с качелями и тележкой попкорна, а также киоски с сувенирной продукцией и кафе. Кроме того, появится арт-объект в форме кинохлопушки.

Вход на все мероприятия, проводимые в "Зеленом дворике", свободный. Понедельник будет техническим днем. Подробную программу показов можно найти на официальном сайте "Театрального бульвара".

Ранее гостей и жителей Москвы пригласили отпраздновать 87-й день рождения ВДНХ. Празднования начнутся 30 июля и продлятся до 2 августа. Программа включает экскурсии по павильонам, оперный концерт, лекции и фестиваль ретроавтомобилей.

Пешие экскурсии расскажут о преображении ВДНХ и архитектурных особенностях павильонов. Например, в павильоне "Макет Москвы" посетители узнают о первом этапе работы выставки, который длился в период с 1939 по 1954 год.