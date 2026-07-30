Экскурсии, лекции и фестиваль ретроавтомобилей ждут гостей ВДНХ в честь 87-летия выставки

Фото: пресс-служба ВДНХ

1 августа ВДНХ исполнится 87 лет. Мероприятия в честь дня рождения главной выставки страны начинаются 30 июля и продлятся до 2 августа. Гостей ждут экскурсии, на которых можно будет узнать об архитектурных особенностях знаменитых павильонов, оперный концерт, лекции, фестиваль ретроавтомобилей и многое другое.

"Ежегодно ВДНХ принимает миллионы москвичей и туристов, впечатляя своим масштабом как музейно-экспозиционный комплекс и вместе с тем предлагая самые разные форматы активного и познавательного отдыха. К 87-летию выставки подготовили насыщенную программу, приглашаем вас!" – сказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Всем желающим предлагают присоединиться к пешим экскурсиям. Одну из них, запланированную на 1 августа, посвятили преображению ВДНХ за последние годы, а другую – архитектурному убранству знаковых объектов комплекса. Ее проведут 1 и 2 августа. Кроме того, в эти выходные в павильоне "Макет Москвы" будут рассказывать о первом этапе работы выставки – с ее триумфального открытия в 1939 году до масштабного перезапуска в 1954-м.

Одним из ключевых событий станет фестиваль "ПроДвижение", который можно посетить с 30 июля по 2 августа. Он продолжает давнюю традицию выставок автопрома. Такие мероприятия не раз проводились на ВДНХ и всегда пользовались популярностью. Экспозиция охватывает пространство от арки главного входа до Нальчикского сквера и включает более 300 автомобилей. Среди них как ретро-, так и современные модели: возрожденная "Волга", новый "Москвич", серийный "Атом".

В Государственном музее-заповеднике Л. Н. Толстого, расположенном на территории комплекса, 2 августа пройдет концерт "На виражах оперной классики". В программе – произведения Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова, Сергея Рахманинова, Михаила Глинки.

В центре "Космонавтика и авиация" 1 и 2 августа организуют экскурсии "Семьи и династии. От архитекторов до космоса", "Космос начинается с Земли: космические города России" и "Сквозь время: кино и космос на ВДНХ". А 2 августа москвичей и туристов приглашают на лекцию-концерт "Неземные звуки: как звучит космос в научно-фантастических фильмах".

Для участия в большинстве мероприятий нужно зарегистрироваться заранее. Условия посещения – на сайте комплекса.

1 августа также исполнится два года с момента запуска на ВДНХ "Воздушного трамвая" – самой протяженной канатной дороги в столице. Длина от станции "Южная" (у главного входа) до "Северной" (возле фонтана "Каменный цветок") составляет 769 метров.

Ее кабины выполнены в ретрофутуристическом стиле и напоминают космические аппараты из произведений писателя Кира Булычева. Из их окон с высоты 32 метров открывается панорамный вид. В честь дня рождения аттракциона в эти выходные для посетителей будет действовать акция: при покупке двух билетов третий – в подарок.

Вместе с тем ко 2 августа в "Биокластере" на ВДНХ подготовлена тематическая программа, приуроченная ко Всемирному дню кошек. В частности, в павильоне № 31 "Геология" состоится научный диалог "Кошки: герои и злодеи". Кроме того, посетители смогут познакомиться с кошками из городских приютов на выставке-пристройстве "Возьми меня домой" и забрать понравившегося питомца.

