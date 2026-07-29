Программа ко Всемирному дню кошек подготовлена в "Биокластере" на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Тематическая программа, приуроченная ко Всемирному дню кошек, подготовлена ко 2 августа в "Биокластере" на ВДНХ. Об этом сообщила пресс-служба департамента культуры Москвы.

В павильоне № 31 "Геология" в 13:00 состоится научный диалог "Кошки: герои и злодеи". С 13:00 до 16:00 посетители смогут познакомиться с кошками из городских приютов на выставке-пристройстве "Возьми меня домой" и забрать понравившегося питомца. В 15:00 и 16:00 гостей приглашают на квиз "О котиках – больших и маленьких" из серии "Биоквизы".

Также в павильоне № 28 "Пчеловодство" пройдут экскурсии "Пушистые букашки". С 13:00 до 15:00 посетители смогут увидеть демонстрацию пушистых и мохнатых насекомых под микроскопом и бинокуляром.

Тематические мероприятия 2 августа также состоятся в Государственном биологическом музее имени К. А. Тимирязева на улице Малой Грузинской, 15. Там запланированы викторина "Кошки-рекордсмены", мастер-класс "Пушистые картинки", научные диалоги "Как человек кошку приручил" и "Некошачьи кошки".

Ранее 26 июля на ВДНХ прошел фестиваль "Моспитомец". В нем участвовали более 40 привитых и чипированных собак и кошек из городских приютов, готовых к переезду в новую семью. Посетители могли познакомиться с животными, узнать об их особенностях, пообщаться с волонтерами, пройти собеседование и оформить договор ответственного содержания.