Число промышленных предприятий в Москве достигло 4,7 тысячи

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

В Москве насчитывается около 4,7 тысячи промышленных площадок, на которых заняты почти 760 тысяч человек. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, с начала 2026 года в городе открыли несколько высокотехнологичных производств. Среди них – роботизированная линия по выпуску ЖК-дисплейных модулей, предприятие по изготовлению высокоскоростных оптических трансиверов на базе отечественных фотонных интегральных схем и комплекс по созданию современных строительных материалов.

Также было запущено производство отечественной компьютерной техники и комплектующих, аддитивного оборудования для печати металлом и предприятие, которое обеспечивает до 60% потребностей российской авиационно-космической отрасли в светодиодной продукции.

В свою очередь, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов добавил, что сегодня в городе имеется свыше 13 миллионов квадратных метров качественных промышленных площадей.

"Такие проекты – это не только новые мощности, но и развитие критически важных индустриальных компетенций: от фотоники и оптики до аддитивных технологий и стройматериалов. Масштабы производства выходят далеко за границы города: московские предприятия обеспечивают своей продукцией десятки регионов страны", – подчеркнул Гарбузов.

Промышленность остается одним из ключевых драйверов экономики Москвы. Открытие новых высокотехнологичных заводов и линий позволяет не только наращивать объемы выпуска, но и укреплять компетенции в стратегических отраслях.

Сергей Собянин ранее подчеркнул, что столичная промышленность продолжает уверенный рост. По итогам первого полугодия 2026 года объем ее производства увеличился на 12,1% по сравнению с аналогичными прошлогодними показателями. В частности, в обрабатывающих отраслях рост составил 12,5%. Власти делают ставку на высокотехнологичные производства.