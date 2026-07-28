Психолог Самбурский назвал запрос на "женское такси" полноценным сексизмом

Жительница столицы предложила ввести в такси "женский тариф" – возможность заказывать машину с девушкой за рулем. Приживется ли такой вид перевозок и чем продиктовано желание избегать мужчин за рулем – в материале Москвы 24.

"Не дискриминация мужчин"

Москвичка призвала создать "женский тариф" в такси: по ее словам, она ощущает себя в безопасности с водителем своего пола, о чем рассказала в соцсетях.

"Поняла, что я себя никогда так расслабленно не чувствую, когда еду в одной машине с незнакомым мужчиной", – отметила она.

Девушка призналась, что даже согласна платить больше за такую услугу или ждать машину дольше.





автор ролика Мне кажется, что у женщин должна быть такая опция. И я думаю, что еще многие женщины пойдут работать в такси, если будут знать, что будут перевозить только женщин.

Пользователи соцсетей поддержали идею, назвав ее полезной не только для клиентов, но и самих водителей.

"Женщины в такси не идут работать, потому что тоже боятся. Если будет такая опция, ей точно будут пользоваться"; "это не дискриминация мужчин, а женское спокойствие"; "если у пассажира будет выбор, с кем и на чем ему ехать, это хорошо. Лишь бы водитель был опытный и довез без происшествий и в срок"; "мы хотим видеть женщин в такси не только для самих себя, но и для перевозки детей без сопровождения. Иногда из загорода в школу нужно отправить ребенка, и хочется видеть за рулем женщину", – отметили комментаторы.

Однако некоторые отнеслись к предложению скептически, подчеркнув, что женщина за рулем такси вряд ли сможет помочь, например, с погрузкой тяжелого багажа.

Время ожидания – 30–40 минут

Председатель межрегионального профсоюза работников общественного транспорта "Таксист" Андрей Попков рассказал Москве 24, что ранее в столице уже существовали подобные перевозки, но долго они не продержались.

"Машины даже были с ресницами на фарах. Но таксисты обанкротились и ушли в небытие в силу конкуренции с крупными агрегаторами", – отметил он.

По мнению эксперта, для реализации идеи требуется ликвидировать монополию на рынке, обеспечить финансирование и снизить комиссию, которую предъявляют к водителям агрегаторы.





Андрей Попков председатель межрегионального профсоюза работников общественного транспорта "Таксист" Спрос на такую услугу будет. Есть женщины-водители, которые водят аккуратно, не торопятся, в машине приятный запах. Но дело не в спросе на их услуги, а в условиях работы.

Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов предупредил в разговоре с радио "Москва FM", что в случае введения такого тарифа время ожидания может составить 30–40 минут.

"К этому надо быть готовым, потому что женщины-водители вряд ли придут на работу быстро – график у таксистов достаточно сложный. Но если женщины придут, это важно приветствовать и поможет решить вопрос кадрового дефицита: водителей не хватает, из-за этого иногда растет стоимость поездок", – отметил он.

Эксперт также привел данные, согласно которым в Москве 1950-е годы чаще всего в такси работали женщины, что было связано с последствиями военного времени.





Илья Зотов председатель Общероссийского объединения пассажиров Многие женщины используют эту работу как подработку и дополнительный доход – особенно те, кто воспитывает детей самостоятельно. Нужно создавать условия для безопасности: например, все заказы у женщин должны быть оплачены банковскими картами, чтобы не приходилось бегать за пропавшим клиентом, как часто бывает с мужчинами.

Кроме того, он выразил мнение, что все должны работать на равных условиях вне гендерных стереотипов.

"Но для женщин можно сделать дополнительные условия в части безопасности и оплаты проезда, чтобы им было комфортнее", – добавил Зотов.

При этом замдиректора АНО "Центр развития законодательства", кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков заявил телеканалу Москва 24, что появление такого вида перевозок в целом маловероятно. По его словам, Гражданский кодекс предусматривает присоединение к договору открытой оферты, который применяется в такси, гражданину любого пола, возраста и других признаков. Таким образом, появление специализированных перевозок по конкретному гендеру не предвидится, объяснил специалист.

Откуда страх?

Клинический психолог Станислав Самбурский связал возникновение боязни женщин ездить с мужчинами со слишком большим желанием выстраивать личные границы. Фактически это загнало многих в "одиночные камеры", подчеркнул эксперт.

"Все началось с того, что общество стало больше анализировать свое поведение, требовать согласия и говорить о домогательствах. Это изменило социум, но вместе с пользой выросла тревожность: женщины стали заранее бояться мужчин, а мужчины – обвинений. Каждый старается обезопасить себя", – пояснил он в разговоре с Москвой 24.

По словам специалиста, некоторые стали воспринимать представителей другого пола как потенциальную угрозу еще до того, как они что-либо сделали. Это привело к тому, что женщина за рулем у многих начала восприниматься как символ безопасности, а мужчина – тревоги.

"Это полноценный сексизм, поданный под видом заботы о комфорте. Страх легко замаскировать под осознанность: "я прислушиваюсь к себе и выбираю безопасность", но за этим скрывается избегание", – подчеркнул эксперт.





Станислав Самбурский клинический психолог Высокий крупный мужчина регулярно считывается как потенциальная опасность, хотя он еще ничего не сделал. Некоторые смотрят на физиологию и наклеивают ярлык: большой – значит, агрессивный, мужчина – держись подальше. Это утомляет – доказывать, что ты безопасный. Каждый имеет право на свои границы, но другой не обязан молча принимать, что его заранее записали в число опасных. Надо понимать, где заканчивается забота о себе и начинается унижение другого.

При этом понимание причин тревоги не обязывает считать дискриминацию нормой. Мужчины тоже имеют право злиться, когда их обвиняют в агрессивности и опасности просто потому, что они мужчины, добавил специалист.

"Безопасность нельзя гарантировать полом. Сексуальных преступников среди женщин в процентном отношении больше, чем мужчин, но в нашем обществе это не принимается. Женщина тоже может проявлять агрессию, нарушать границы, причинять вред, но это считывается как что-то смешное", – пояснил он.

Люди нередко возвращаются к стереотипам, с которыми общество годами пытается бороться. Но чтобы научиться отстаивать свои границы, важно, прежде всего, научиться уважать окружающих, заключил Самбурский.

