28 июля, 14:11Происшествия
Причиной ДТП с автобусом на юге Москвы стало плохое самочувствие водителя
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Причиной ДТП с автобусом на юге Москвы стало плохое самочувствие водителя. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Уточняется, что водительский стаж мужчины – 29 лет. В день аварии он проходил медосмотр, а накануне отдыхал.
В ГУП "Мосгортранс" водитель работает уже 4 года и успел зарекомендовать себя с хорошей стороны. Он не был замечен за нарушениями трудовой и линейно-транспортной дисциплины.
Сотрудники Госавтоинспекции уточняют обстоятельства произошедшего. ГУП "Мосгортранс" проследит за тем, чтобы пострадавшие получили страховые выплаты.
Авария произошла 28 июля около 10:30 на улице Академика Миллионщикова. Водитель автобуса врезался в дерево.
После случившегося 5 пассажиров были госпитализированы. Установление обстоятельств взяла под контроль прокуратура Южного административного округа.