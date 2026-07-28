Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Причиной ДТП с автобусом на юге Москвы стало плохое самочувствие водителя. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Уточняется, что водительский стаж мужчины – 29 лет. В день аварии он проходил медосмотр, а накануне отдыхал.

В ГУП "Мосгортранс" водитель работает уже 4 года и успел зарекомендовать себя с хорошей стороны. Он не был замечен за нарушениями трудовой и линейно-транспортной дисциплины.

Сотрудники Госавтоинспекции уточняют обстоятельства произошедшего. ГУП "Мосгортранс" проследит за тем, чтобы пострадавшие получили страховые выплаты.

Авария произошла 28 июля около 10:30 на улице Академика Миллионщикова. Водитель автобуса врезался в дерево.

После случившегося 5 пассажиров были госпитализированы. Установление обстоятельств взяла под контроль прокуратура Южного административного округа.

