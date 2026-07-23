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23 июля, 16:51

Происшествия

Три человека пострадали в ДТП с маршруткой и трактором в Смоленске

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Маршрутка столкнулась с трактором в Смоленске, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД РФ.

По данным ведомства, ДТП произошло днем 23 июля в районе дома 9 на улице Соболева. В медучреждения доставили трех пассажиров автобуса.

На месте ЧП работают сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют все обстоятельства аварии.

Ранее в Калмыкии после лобового столкновения микроавтобуса с грузовиком пострадали 10 человек, среди них оказались двое несовершеннолетних. ДТП произошло в Яшкульском районе. Всем раненым оказали необходимую медпомощь.

Еще одна авария с участием грузовика произошла в Тверской области. Согласно предварительной версии, ДТП случилось из-за того, что водитель легковушки не справился с управлением. В результате погибли четыре человека, среди которых двое детей.

Два легковых автомобиля столкнулись в Москве

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