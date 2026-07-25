Путин сообщил о планах запустить прямые рейсы из Оренбурга в Алма-Ату

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Владимир Путин сообщил о планах открыть прямое авиасообщение между Оренбургом и Алма-Атой. Об этом российский лидер заявил в рамках пленарного заседания XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске.

По его словам, частота полетов между Россией и Казахстаном растет, а число направлений расширяется.

"На очереди – открытие рейсов в Алма-Ату из Оренбурга, где совсем недавно завершилось строительство нового международного терминала", — сказал Путин.

В свою очередь, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил разработать совместную программу поэтапного запуска прямых рейсов между Астаной и приграничными российскими городами с населением более 500 тысяч человек. По его мнению, инициатива позволит повысить транспортную доступность регионов и увеличить взаимный турпоток.

Кроме того, Токаев выступил с предложением запустить на одном из наиболее загруженных маршрутов между странами цифровой транспортный коридор "Казахстан – Россия". Он отметил, что цифровая интеграция транспортно-логистических систем поможет увеличить объем торговли и транзитных перевозок.

Ранее стало известно, что с 1 октября 2026 года Черногория может ввести визовый режим для граждан России и Белоруссии. Однако, как заявил вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян, трудностей с оформлением виз не возникнет.