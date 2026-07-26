26 июля, 12:06Экономика
В Минприроды назвали Сухой Лог крупнейшим месторождением золота в РФ
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Крупнейшим месторождением золота в России является Сухой Лог в Иркутской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минприроды РФ.
"(Месторождение Сухой Лог. – Прим. ред.) крупнейшее в России, его запасы составляют более 2,77 тысячи тонн", – подчеркнули в ведомстве.
В тройку лидеров также вошли Наталкинское месторождение в Магаданской области (1,385 тысячи тонн) и Олимпиадинское в Красноярском крае (949,4 тонны). В министерстве уточнили, что общие запасы этих трех месторождений составляют более 30% от всех запасов золота в России.
Между тем в 2025 году в России открыли и поставили на баланс более 200 месторождений твердых полезных ископаемых. В числе крупнейших открытий – месторождения калийно-магниевых солей. Например, Иванихинское месторождение в Саратовской области имеет запас в один миллиард тонн.