В Минприроды назвали Сухой Лог крупнейшим месторождением золота в РФ

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Крупнейшим месторождением золота в России является Сухой Лог в Иркутской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минприроды РФ.

"(Месторождение Сухой Лог. – Прим. ред.) крупнейшее в России, его запасы составляют более 2,77 тысячи тонн", – подчеркнули в ведомстве.

В тройку лидеров также вошли Наталкинское месторождение в Магаданской области (1,385 тысячи тонн) и Олимпиадинское в Красноярском крае (949,4 тонны). В министерстве уточнили, что общие запасы этих трех месторождений составляют более 30% от всех запасов золота в России.

Между тем в 2025 году в России открыли и поставили на баланс более 200 месторождений твердых полезных ископаемых. В числе крупнейших открытий – месторождения калийно-магниевых солей. Например, Иванихинское месторождение в Саратовской области имеет запас в один миллиард тонн.