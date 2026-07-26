МИД РФ: экс-прокурора МУС Хана лишили международного иммунитета

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Бывший прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан больше не пользуется иммунитетом как международный чиновник в государствах-участниках Римского статута. Об этом сообщается в телеграм-канале МИД России.

Хана отстранили от должности после почти двухлетнего разбирательства по обвинению в домогательствах. Соответствующее решение приняла Ассамблея государств-участников Римского статута.

В российском внешнеполитическом ведомстве выразили надежду, что это поможет добиться выдачи Хана в Россию. Его намерены привлечь к ответственности за попытку уголовного преследования заведомо невиновных и покушение на лиц, пользующихся международной защитой.

В МИД также отметили, что другие государства начали покидать "тонущий корабль". Вслед за странами Сахеля (Буркина-Фасо, Мали, Нигер) о выходе из МУС объявила Венесуэла.

При этом смена прокурора, по мнению ведомства, едва ли изменит ситуацию в организации, которая изначально задумывалась как политический инструмент.

Хан 9 июня был отстранен от должности прокурора МУС до момента вынесения решения по делу о сексуальных домогательствах. Сам прокурор отрицает все выдвинутые против него обвинения.

Кроме того, Хан с февраля по март 2022 года незаконно привлекал в Гааге к уголовной ответственности россиян. Президиум МУС, не имея законных оснований, приказал судьям палаты вынести незаконные ордера об их аресте. В результате прокурор и судьи были объявлены в международный розыск.